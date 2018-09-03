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Новости. Общество
19:10, 03 Сентября 2018

Экс-директор Софии Ротару рассказала о неудачной пластической операции певицы

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Ольга Коняхина, бывший директор Софии Ротару, раскрыла секрет, как певице, в августе отметившей 71-й день рождения, удается так хорошо выглядеть.

На вопрос, как стать такой же красивой и всегда выглядеть свежо и молодо, 71-летняя София Ротару почти всегда отвечает одинаково: "Любить зрителей, любить людей! Любовь делает людей красивыми и счастливыми". Однако бывший директор певицы Ольга Коняхина утверждает, что своим внешним видом София Михайловна обязана пластическим хирургам. Только при Коняхиной, с которой Ротару работала 10 лет, народная артистка якобы несколько раз ложилась под нож хирурга в элитной клинике Санкт-Петербурга. Об этом Ольга рассказала в программе канала НТВ "Ты не поверишь!".

Причем не все операции, которые сделала Ротару, были удачными. Однажды она потеряла много крови, и последствия хирургического вмешательства могли быть необратимы, отмечает Starhit

"Ротару не делает операции каждые два года, ну, может лет в пять-шесть – одну. Однажды, еще до нашего знакомства, знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все вроде стало нормально. Ротару делала круговую подтяжку лица. София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо, и всегда примерно в одном возрасте", – рассказала Ольга Коняхина.

Кроме того, экс-директор Ротару раскрыла секрет стройной фигуры Софии Михайловны. Народная артистка долгие годы придерживается строгой диеты. Ольга Коняхина и сама пыталась последовать примеру певицы, но быстро сорвалась, не выдержав такого режима питания.

"Я пробовала однажды. Очень вкусный этот суп на овощах – сельдерей, морковка, помидор и еще что-то, которым она питается. Но есть его два-три раза в день, это жесть просто. Время от времени баловала и себя, и даже меня жареной картошкой. София Михайловна очень вкусно ее готовит, а сверху обязательно разбивает целое яйцо", – рассказала бывший директор Ротару.

К слову, Ольга Коняхина предполагает, что недавний случай в Уфе, когда Ротару стало плохо и она попала в реанимацию, возможно, всего лишь голодный обморок. Хотя сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко уверяет, что у его знаменитой мамы просто резко подскочило давление.

Ольга Коняхина была директором Ротару десять лет. А в 2008 году певица обвинила ее в мошенничестве. Женщину осудили и приговорили к шести годам тюремного заключения. Выйдя на свободу через три года и три месяца, Коняхина решила написать книгу: сборник новелл "Калина красная" – путь к свободе!"

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