Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО)

Бывший глава республики Александр Худилайнен попал в ДТП в Санкт-Петербурге на автомобиле "Toyota Land Cruiser".

Авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга, информирует издание "Мегаполис" со ссылкой на пострадавшего в ДТП автовладельца.

Как сообщил пострадавший, он припарковал свою машину на набережной реки Мойки, а черный внедорожник экс-губернатора выезжал на дорогу из подземного паркинга и при повороте зацепил белый автомобиль мужчины, оставив на нем повреждения. Пострадавший сделал снимки и заявил, что его оппонент покинул место ДТП.

"Я стоял и никому не мешал. Выезжающий чёрный Toyota Land Cruiser, госномер О269МР98, совершил столкновение, после чего скрылся с места ДТП", - написал он.

"Перед тем как уехать, водитель Land Cruiser вышел из салона и в грубой форме "объяснил", что в случившемся виноват сам потерпевший, а также почему он виноват. После этого агрессивный мужчина сел в автомобиль и уехал с места ДТП. Владелец пострадавшего авто, уже когда просматривал снимки, понял, что перед ним был бывший губернатор соседнего региона Александр Худилайнен", - передает издание.

Напомним, глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку в феврале 2017 года. Он был назначен главой Карелии в мае 2012 года. Худилайнен первым из руководителей регионов России получил выговор от президента Владимира Путина за фактический срыв программы расселения аварийного фонда в республике.