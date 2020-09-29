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Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:20, 30 Сентября 2020
фото: "Мегаполис"
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Бывший глава республики Александр Худилайнен попал в ДТП в Санкт-Петербурге на автомобиле "Toyota Land Cruiser".

Авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга, информирует издание "Мегаполис" со ссылкой на пострадавшего в ДТП автовладельца.

Как сообщил пострадавший, он припарковал свою машину на набережной реки Мойки, а черный внедорожник экс-губернатора выезжал на дорогу из подземного паркинга и при повороте зацепил белый автомобиль мужчины, оставив на нем повреждения. Пострадавший сделал снимки и заявил, что его оппонент покинул место ДТП.

"Я стоял и никому не мешал. Выезжающий чёрный Toyota Land Cruiser, госномер О269МР98, совершил столкновение, после чего скрылся с места ДТП", - написал он.

"Перед тем как уехать, водитель Land Cruiser вышел из салона и в грубой форме "объяснил", что в случившемся виноват сам потерпевший, а также почему он виноват. После этого агрессивный мужчина сел в автомобиль и уехал с места ДТП. Владелец пострадавшего авто, уже когда просматривал снимки, понял, что перед ним был бывший губернатор соседнего региона Александр Худилайнен", - передает издание.

Напомним, глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку в феврале 2017 года. Он был назначен главой Карелии в мае 2012 года. Худилайнен первым из руководителей регионов России получил выговор от президента Владимира Путина за фактический срыв программы расселения аварийного фонда в республике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-09-30 09:38:08
Лишение прав, согласно пдд. А реально ничего не будет...
Изя
2020-09-30 09:37:24
Все пройдохи в Карелии у власти были и есть , не везёт карелам до ужаса . :)
житель+
2020-09-30 08:49:49
При всем этом он получил еще и орден за "развитие Карелии" Вот такие у нас рулили , да и рулят до сих пор.... Жалко Карелию.....
Rmj
2020-09-30 08:47:32
Повреждения, конечно, критические. Машина восстановлению не подлежит. :)
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