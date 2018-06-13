Экс-глава Карелии предположил, что финансирование ФЦП к 100-летию республики может сорваться

Бывший руководитель Карелии Виктор Степанов считает, что власти Карелии затянули с подготовкой документов, необходимых для получения средств ФЦП, поэтому финансирование ФЦП сорвется.

Сегодня в Заксобрании Карелии депутат, бывший руководитель Карелии Виктор Степанов заявил, что власти республики затянули с подготовкой документов, необходимых для получения средств ФЦП.

"Федеральная целевая программа на этот год должна была быть согласована еще в прошлом году в апреле. Таков порядок исполнения федеральных целевых программ в России. А вы сейчас только согласовываете. Значит, деньги эти у нас опять уплывут? Николай Платонович Патрушев (секретарь Совбеза РФ, председатель госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии – прим. ред.) договорился с президентом, что будут выделены деньги на дороги. Уже июнь на дворе! Мы все согласовываем. В декабре нам скажут, что ребята извините, вы не использовали средства, вовремя не представили документы. Кто тут вообще в принципе несет ответственность за это? Мы опять эти 3 млрд. плюс 5 млрд. на дороги, я сомневаюсь что согласуем. И опять эти деньги улетят?", - заявил депутат.

Правительство Карелии считает необоснованными предположения, что республика может лишиться обещанных миллиардов на федеральную целевую программу к 100-летию республики из-за волокиты с подготовкой документов.

Что ответили депутату и экс-главе Карелии представители министерства экономического развития и министерства финансов республики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".