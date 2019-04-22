Экс-глава Корпорации развития Карелии дал свою оценку ситуации в экономике РФ

Юрий Савельев написал пост в соцсети, в котором сравнил финансовый рынок современной России с феодальным ростовщичеством, и провел критический анализ ситуации в российской экономике.

Бывший руководитель Корпорации развития Карелии написал пост в Facebook, в котором дал свою оценку ситуации в экономике российского государства. Савельев подчеркнул, что "давно хотел об этом написать, но не решался".

Читайте в статье на страницах интернет-газеты "Вести Карелии", что так долго не решался написать теперь уже бывший руководитель Корпорации развития Карелии.