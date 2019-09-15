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Новости. Общество
11:30, 15 Сентября 2019
фото: Юрий Савельев / ВК

Экс-глава корпорации развития Карелии рассказал о "бесполезных оковах карьерной лестницы"

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Бывший гендиректор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев поделился своими размышлениями о специфике карьерного роста и сравнил жизнь с джазовой импровизацией.

Юрий Савельев опубликовал в соцсети пост, в котором размышляет о необходимости "открыться новому восприятию окружающего мира" и поиске новых целей.

"Выйти за рамки собственных убеждений - это открыться новому восприятию окружающего мира. Найти новые идеи, цели и задачи там, где вы их раньше не видели. Это радость освобождения от рабства и иллюзий успешности, которые мы называем карьерным ростом. И одновременно сожаление о бездне времени и большой части своей жизни, потраченной на эту иллюзию", - пишет Савельев.

Ученый рассуждает о необходимости сделать в жизни свободный выбор, отказавшись от страха. 

"Но если засунуть этот свой страх куда подальше, сбросить с себя хотя бы ненадолго свои убеждения, то вы увидите перед собой множество дорог и возможностей. И вам ни за что не захочется возвращаться назад в свои рабские оковы бесконечной и бесполезной карьерной лестницы. Жизнь - это джазовая импровизация, а не игра по кем-то давным давно написанным нотам. Но чтобы сыграть джазовую импровизацию жизни, ты должен стать настоящим профессионалом. И чтобы получить от неё удовольствие, в неё надо погрузиться без остатка", - заключил автор текста.

Юрий Савельев был уволен с поста гендиректора АО «Корпорация развития Республики Карелия» в марте 2019 года. Эту должность он занимал с апреля 2018 года. До этого момента Савельев трудился советником главы Карелии по экономическим вопросам и вице-премьером правительства. Савельев является доктором экономических наук. До прихода в правительство ученый возглавлял Институт экономики КарНЦ РАН.

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Комментарии

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Владимир
2019-09-15 11:54:13
Ах, как в теории красиво
Где только практику носило?
Но вот их встреча в этом мире
А разве дважды два четыре?
кир
2019-09-15 11:49:13
Не надо чепуху нести. Сделали вам притон на Пушкинской и десятками лет там размножаетесь. Никто поставить задачу вам не может и спросить результат. Все выходцы оттуда в органы управления и власти показали полное неумение работать в реальных условиях.
однозначно
2019-09-15 11:38:45
Глубоко пофиг на этого сбитого летчика и евонные рассуждения. Отработанный материал и не более того. На Пушкинской подобных джазистов более 600 штук штаны протирают
Гость
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