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Новости. Общество
15:01, 05 Марта 2019
фото: Минстрой РК

Экс-глава Минстроя Карелии Олег Ермолаев ушел в бизнес

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Бывший министр строительства Карелии Олег Ермолаев назначен на должность директора по развитию бизнеса группы строительных компаний "Век".

Как сообщалось ранее, Ермолаев уволился с поста министра по собственному желанию 1 марта этого года.  

Его назначение в компанию "Век" подтвердил генеральный директор этой строительной организации Евгений Воскобойников.

По словам Ермолаева, он доволен назначением в одну из ведущих строительных компаний Карелии, известных высоким качеством жилищного строительства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-03-05 15:33:58
Даааааа , ужж , думаю не надолго , там работать надо . Это не гос.шарага , не будет результатов выгонят . Да или сам куда-нибудь в гос.структуру шмыганёт , бумагу портить .
Владимир
2019-03-05 15:09:32
я думал на биржу труда встанет
Владимир
2019-03-05 15:06:11
как же все у вас сладко и гладко! катаетесь как черная икра по маслу!
Мизантроп
2019-03-05 15:06:00
Мытарям особое внимание к компании "Век" с сегодняшнего дня. У этого .... подвязки остались в госструктурах.
Lana
2019-03-05 15:50:05
Мизантроп,

Как Вы, батенька, хватили! Повсюду коррупция мерещится. А ведь еще не начал работать. Вот года так через три можно "брать", только такие вряд ли попадаются.
Гость
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