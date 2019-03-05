Экс-глава Минстроя Карелии Олег Ермолаев ушел в бизнес

Бывший министр строительства Карелии Олег Ермолаев назначен на должность директора по развитию бизнеса группы строительных компаний "Век".

Как сообщалось ранее, Ермолаев уволился с поста министра по собственному желанию 1 марта этого года.

Его назначение в компанию "Век" подтвердил генеральный директор этой строительной организации Евгений Воскобойников.

По словам Ермолаева, он доволен назначением в одну из ведущих строительных компаний Карелии, известных высоким качеством жилищного строительства.

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