Экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову грозит 17,5 лет колонии

Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.

В понедельник, 29 августа, в Петрозаводском городском суде старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова потребовала назначить Алексею Кайдалову наказание в виде 17 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение также требует назначить Кайдалову штраф в размере 50 млн рублей и лишить его возможности трудиться в органах госслужбы на срок семь лет. Бывшего министра обвиняют в получении взяток, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Процесс ведет судья Александр Мерков.

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