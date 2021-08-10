Экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Петрозаводске

Верховный суд России отказал защите Кайдалова в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу бывшего министра правительства Республики Карелия Алексея Кайдалова, обвиняемого в получение особо крупной взятки. Экс-чиновник настаивал на изменении территориальной подсудности, ссылаясь на предвзятость республиканских правоохранительных органов и широкий общественный резонанс, сообщило сайт legal.repor.

Кайдалов был задержан в феврале прошлого года в Петрозаводске вместе с бывшим замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек. По версии следствия, сообщники получили две взятки от подрядчиков за беспрепятственное финансирование госконтрактов и приемку работ по строительству объектов на территории аэропорта. Речь идет об общих суммах взяток на 4,5 млн рублей. Волчек пошел на сделку со следствием. В феврале этого года Петрозаводским городским судом он был признан виновным в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ и осужден на 4 годам колонии со штрафом в 7 млн рублей штрафа. Кайдалов свою вину не признает.

В Карелии дело получило широкий общественный резонанс.

Защита экс-министра выступила с ходатайством об изменении территориальной подсудности. В мае этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отказал в удовлетворении ходатайства. Это решение защита обжаловала в ВС РФ.

Кайдалов, участвовавший в слушаниях в ВС по видеосвязи, объяснил, что, по его мнению, предвзятость карельских правоохранительных органов и созданное общественное мнение не оставляет ему шансов на объективное правосудие.

«Высокий суд! Я везде в Карелии уже назначен и объявлен преступником, даже называют срок — 15 лет. Ко мне соответственно и относятся. Во всех моих ходатайствах отказывают. Если я не могу здесь получить достаточную медицинскую помощь, то каком правосудии можно говорить? » — хорошо поставленным голосом рассказал экс-министр.

Адвокат чиновника Светлана Радзевичус в обоснование ходатайства об изменении территориальной подсудности опиралась на иные доводы.

«Мы ходатайствуем, во-первых, потому, что много свидетелей живут вне пределов юрисдикции Петрозаводского суда, а во-вторых, почти все они — карельская номенклатура. Многие из них — коллеги Алексея Анатольевича, некоторые были его прямыми подчиненными. Еще часть свидетелей — сотрудники правоохранительных органов Карелии. Мы не утверждаем, что все они предвзяты, мы говорим, что они могут быть. В таких условиях уместнее было провести суд где-то в другом месте. Ну и общественный резонанс, конечно…»

Представитель Генеральной прокуратуры РФ Полина Копалина попросила отказать в удовлетворении ходатайства защиты.

«Уважаемый суд, из 22 свидетелей 15 живут в Республике Карелия. Кроме того, все доводы защиты уже исследовались судом первой инстанции, и оснований для пересмотра его решения я не вижу».

Представитель генпрокуратуры также попросила продлить срок содержания Кайдалова под стражей еще на три месяца. Защита, в свою очередь, заявила ходатайство об изменении меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья экс-министра.

Судебная коллегия под председательством судьи ВС Татьяны Романовой совещалась недолго. В удовлетворении ходатайств защите было отказано. Судить бывшего министра будут в Петрозаводске. ВС также продлил на три месяца срок содержания обвиняемого под стражей.

Кайдалов в 2018–2020 годах занимал пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.