11:12, 21 Марта 2018
Экс-министр экономического развития Карелии собирается создать центр рыбоводства
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Рыбоводное хозяйство "Карелпродактс", руководителем которого является бывший глава Минэка Валентин Лунцевич, планирует создать в Карелии селекционно-генетический центр рыбоводства.
Рыбоводное хозяйство ООО "Карелпродактс" находится в Сортавальском районе. Пост директора предприятия в компании занимает Валентин Лунцевич, ранее работавший министром экономического развития Карелии.
В 2017 году предприятием на Ладожском озере было выращено 170,4 тонны рыбы, сообщают в Минсельхозе.
На данный момент в форелевом хозяйстве находится действующий инкубационно-выростной цех мощностью 2,5 млн штук малька форели навеской 10-12 граммов.
Каковы ближайшие планы предприятия, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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