Экс-министр экономического развития Карелии собирается создать центр рыбоводства

Рыбоводное хозяйство "Карелпродактс", руководителем которого является бывший глава Минэка Валентин Лунцевич, планирует создать в Карелии селекционно-генетический центр рыбоводства.

Рыбоводное хозяйство ООО "Карелпродактс" находится в Сортавальском районе. Пост директора предприятия в компании занимает Валентин Лунцевич, ранее работавший министром экономического развития Карелии.

В 2017 году предприятием на Ладожском озере было выращено 170,4 тонны рыбы, сообщают в Минсельхозе.

На данный момент в форелевом хозяйстве находится действующий инкубационно-выростной цех мощностью 2,5 млн штук малька форели навеской 10-12 граммов.

Каковы ближайшие планы предприятия, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".