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Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

Новости. Общество
10:21, 11 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

Как стало известно нашему изданию, теперь уже экс-министру транспорта Алексею Кайдалову, а также бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку Следком Карелии предъявил обвинение в получении еще одной взятки.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля этого года и спустя два дня арестованы. Оба они обвиняются по ст. 290 ч.6 УК РФ: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тыс. рублей).

Взятку им дал руководитель строительной организации Санкт-Петербурга, с которой аэропорт "Петрозаводск" заключил 11-милиионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

Однако выяснилось, что эта взятка, считает следствие, была не единственной. Полученная нами в аэропорту и в правоохранительных органах информация, экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчеку предъявлено обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги, по версии следствия, Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавший в реконструкции аэропорта.

Во время явки с повинной к следователю этот подрядчик сообщил, что из запланируемых к передаче министру Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему только миллион. Эти деньги член карельского правительства Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек, по имеющейся информации, поделили пополам.

Как рассказали нам сотрудники аэропорта "Петрозаводск", Игорь Волчек - давний знакомы и питерский земляк Кайдалова, ранее работал под его руководством в городе Нарьян-Маре, где с ноября 2014 до августа 2016 года Кайдалов был вице-губернатором - руководителем Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта.

Именно по протекции Алексея Кайдалова бывший тогда гендиректором нашего аэропорта москвич Алексей Николаев назначил Игоря Волчека своим заместителем. Окружение говорит, что Волчек горько сожалеет, что принял предложение Кайдалова, приехал в Карелию и попал за решетку.

Если вина Кайдалова и Волчека будет доказана судом, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что касается написавшего явку с повинной питерского подрядчика, то он, согласно закону, в данном случае освобожден от уголовной ответственности как лицо добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Сейчас Кайдалов и Волчек, арест которых судом продлен до 5 декабря, содержатся в ИК № 9 Петрозаводска.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-11 13:20:38
Какие-то взяточники несерьёзные в Карелии, но сажают их надолго, чтоб другим не повадно было. А кто миллиардами ворует, тому свобода и почёт. Вывод-надо брать больше :)
Вася
2020-11-11 13:02:34
Единственный, адекватный комментатор, это Вася. Его ответы просты и логичны, с точки зрения здравомыслящего человека!
Вася
2020-11-11 12:49:45
Обычные люди, как правило, далеки от политики и надеются, что и так все утрясется.. Беспокойства у обывателя начинаются, когда в дом, огород или карман залазят
Вася
2020-11-11 12:37:24
Им ведь и работать надо! Семьи кормить! Для них Запад грантов не выделяет.
Off
2020-11-11 12:27:30
Все они ,конечно едроссы ..и истинные патриоты.
Вася
2020-11-11 12:58:42
Off, Назови мне фамилии организаторов и координаторов
Вася
2020-11-11 12:07:34
Пожилым людям посоветовали уменьшить размер стейков на обед и показали, как готовить салат из сёмги с мягким сыром на оливковом
Leopol'd
2020-11-11 11:25:59
Не надо мелочиться, не придется мучиться!
Вот вам цитата из вчерашних новостей. Сумма в 100 раз выше:
"В Москве вынесли оправдательный приговор фигуранту дела о взятке на $1,5 млн."
кир
2020-11-11 11:32:37
Leopol'd, не напрягайся пустомеля. Чего ноешь? Работать никогда не будешь как и юзер с другого города.
Leopol'd
2020-11-11 12:50:04
кир, запиши, раз не способен запомнить!
"Работать надо не с 8 до 6, а головой!"
протестанутый
2020-11-11 13:53:14
Вася, молодец, расколол фуксика. :)
Вася
2020-11-11 12:54:43
Leopol'd, Саша ты устал.иди на пенсию.
Копатыч
2020-11-11 11:18:55
Как Вы правы , Njkdez , Карелия погрязла в коррупции . все смешались чиновники . депутаты , отдельные комерсы . всё разворовывается . поэтому и развития десятками лет нет . " Чистить " надо и начинать надо сверху , с " командиров и заместителей " так сказать .
Njkdez
2020-11-11 10:42:32
Вопрос на повестке, не сколько раз, эпизодов, а с кем делился, кому % отстегивал, при таких суммах, даже кот Базилио бы поперхнулся. Засылайте переговорщика кайдалову, пора ему уже всю шайку лейку сливать. Настала пора чистить Карелию от кайдаловых, депутатов матвеевых, экс адвокатов гены молоточка.
Старый
2020-11-11 10:32:48
Странно,но даже не удивляешься ,читая такие новости, повальная коррупция и взяточничество это ,видимо, и есть Рывок,как обещали!
В наше время слово взятка вообще не произносилась, а чтобы работник ГАИ ,к примеру, предложил " решить вопрос", было просто нереально..... Как бежит время ....в России....
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