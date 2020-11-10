Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

Как стало известно нашему изданию, теперь уже экс-министру транспорта Алексею Кайдалову, а также бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку Следком Карелии предъявил обвинение в получении еще одной взятки.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля этого года и спустя два дня арестованы. Оба они обвиняются по ст. 290 ч.6 УК РФ: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тыс. рублей).

Взятку им дал руководитель строительной организации Санкт-Петербурга, с которой аэропорт "Петрозаводск" заключил 11-милиионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

Однако выяснилось, что эта взятка, считает следствие, была не единственной. Полученная нами в аэропорту и в правоохранительных органах информация, экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчеку предъявлено обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги, по версии следствия, Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавший в реконструкции аэропорта.

Во время явки с повинной к следователю этот подрядчик сообщил, что из запланируемых к передаче министру Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему только миллион. Эти деньги член карельского правительства Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек, по имеющейся информации, поделили пополам.

Как рассказали нам сотрудники аэропорта "Петрозаводск", Игорь Волчек - давний знакомы и питерский земляк Кайдалова, ранее работал под его руководством в городе Нарьян-Маре, где с ноября 2014 до августа 2016 года Кайдалов был вице-губернатором - руководителем Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта.

Именно по протекции Алексея Кайдалова бывший тогда гендиректором нашего аэропорта москвич Алексей Николаев назначил Игоря Волчека своим заместителем. Окружение говорит, что Волчек горько сожалеет, что принял предложение Кайдалова, приехал в Карелию и попал за решетку.

Если вина Кайдалова и Волчека будет доказана судом, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что касается написавшего явку с повинной питерского подрядчика, то он, согласно закону, в данном случае освобожден от уголовной ответственности как лицо добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Сейчас Кайдалов и Волчек, арест которых судом продлен до 5 декабря, содержатся в ИК № 9 Петрозаводска.