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Правоохранительные органы завершили расследование дела экс-министра транспорта Карелии Кайдалова о взятке

Новости. Общество
08:05, 22 Октября 2020
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин
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В настоящее время экс-министр транспорта Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек знакомятся с материалами своих уголовных дел.

Бывший глава министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек начали знакомиться со своими уголовными делами.

Напомним, что оба они были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

Взятку, как считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

К сожалению, активно способствовавший расследованию этого коррупционного преступления 39-летний Сергей Фурсов в марте скоропостижно скончался после сердечного приступа. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки. Помимо того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники заранее специальной краской пометили словом "взятка".

По информации наших источников в правоохранительных органах, Алексей Кайдалов, которого защищает адвокат Андрей Закатов, по-прежнему показаний не дает и вину не признает. А вот Игорь Волчек, которого защищает Олег Нескоромный, в октябре заключил соглашение со следствием, так называемую "досудебку". Это означает, что обвиняемый не только признает свою вину, но, как правило, сообщает следствию информацию о преступлении, о котором ранее было неизвестно правоохранительным органам. В данном случае, суд вправе назначить ему наказание, как говорят юристы, "ниже низшего предела". А именно – не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания.

Сейчас Кайдалов и Волчек, арест которых судом продлен до 5 декабря, содержатся в ИК № 9 Петрозаводска.

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Комментарии

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666
2020-10-22 08:39:11
Маловатенько фигурантов в этом деле . не видно его начальничков на скамеечке рядом .
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