Экс-начальник колонии Карелии проведет за решеткой 2,5 года

Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор экс-начальнику исправительной колонии № 7 Сергею Коссиеву, осужденному за злоупотребление полномочиями.

Соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда после рассмотрения апелляционных жалоб осужденных и защитников.

Апелляционные жалобы также оставили без удовлетворения.

В суде Сергей Коссиев и Анатолий Луист, несмотря на то, что вину признали, попросили изменить приговор.

Коссиев попросил учесть его достижения на службе, ведомственные награды и наличие несовершеннолетнего сына.

Луист в жалобе заявил, что приговор излишне суровый и не соответствует тяжести содеянного.

Луист предоставлял свой сотовый заключённым за взятку, говорится в материалах апелляционной инстанции.

Анатолий Луист обратился к суду с просьбой вынести наказание без изоляции от общества, попросил учесть материальное положение семьи и что у него трое детей.

Ранее Сегежский городской суд приговорил 44-летнего Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Его бывшего заместителя 36-летнего Анатолия Луиста приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки". Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Коссиев возглавлял колонию с 2013 года по 2017 год.