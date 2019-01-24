Экс-начальник УФНС по Карелии стал руководителем петербургской налоговой службы

Руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) по Петербургу стал Александр Гнедых, который ранее возглавлял налоговую службу в Карелии.

Он был представлен врио губернатора города Александру Беглову, сообщается на сайте Смольного.

"Для развития города нам необходимо увеличить налоговые поступления в бюджет. Перед Петербургом стоит амбициозная задача — выйти на 1 трлн рублей. Рассчитываю на вашу поддержку", — сказал Александр Беглов.

Он добавил, что региональный бюджет должен быть полностью открыт для жителей Петербурга.

Александр Гнедых родился 12 декабря 1965 года. Гнедых занимал руководящие посты в УФНС по Карелии, Ленобласти и Республике Коми.