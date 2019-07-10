Экс-подрядчик по содержанию дорог в Карелии отсудил 3,5 млн рублей у регионального Управтодора

Петербургская компания "Ремстройкомплект", обслуживавшая большинство дорог в Карелии, отсудила более 3,5 млн рублей у Управления автомобильных дорог Карелии.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск ООО "Ремстройкомплект" к казенному учреждению Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" и ответный иск Управтодора в адрес питерской фирмы.

"Ремстройкомлект" заявлял в исковых требованиях о необходимости признать незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта со стороны Управтодора и взыскании с него 16 млн 304 тыс. 358 рублей. Встречный иск от карельского управления содержал требование о взыскании с петербургской компании 2 млн 968 тыс. 272 рублей.

Основанием иска "Ремстройкомплект" указывал неправомерный отказ заказчика от исполнения контракта и оплаты работ в отсутствие нарушений при его исполнении со стороны подрядчика; а также неисполнение заказчиком встречных обязательств по авансированию и оплате работ.

Управление автодорог Карелии, в свою очередь, объяснило свой встречный иск о взыскании штрафа ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по содержанию дорог в рамках техрегламентов, а также неоднократное невыполнение предписания заказчика и органов ГИБДД. Сообщается, что в итоге действия подрядчика привели к убыткам управления, которые требуется возместить.

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