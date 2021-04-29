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Экс-солистка группы «Тату» пошла в политику

Новости. Общество
23:30, 29 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России».

Бывшая участница российской музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом рассказала ТАСС в среду представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», — сказала собеседница агентства.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

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