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Новости. Криминал
09:18, 30 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Экс-сотрудница банка в Карелии украла у пенсионеров более 1 миллиона рублей

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Прокуратура Петрозаводска отправила в суд дело бывшего работника банка.

По версии следствия, менеджер по обслуживанию клиентов одного из отделений банка с ноября 2017 года по март 2018 года незаконно обогатилась за счет накоплений пенсионеров.

Имея доступ к электронной базе банка, обвиняемая выбрала пятерых клиентов от 80 до 86 лет, имеющих на счетах значительные накопления. Затем она распечатывала приходно-кассовые ордера, подделывала подписи клиентов и получала в кассе деньги.

По данным предварительного расследования, всего злоумышленница подделала 30 приходно-кассовых ордеров, похищая со счетов пенсионеров от 10 до 100 тысяч за одну операцию. Присвоенные средства она использовала для погашения своих кредитов.

"Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более одного миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе карельской прокуратуры.

Преступление раскрыли после обращения пенсионеров с заявлениями о краже денег со счетов и после проведения банком внутреннего служебного расследования.

Банк полностью возместил ущерб потерпевшим.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-11-30 09:41:47
видимо, вдохновившись "подвигами" подобных банкиров наше любимое социально-ориентированное государство и предложило изымать "невостребованные" вклады в свой доход...
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