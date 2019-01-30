Экс-советник главы Кеми сел на полтора года за взятки

Бывший советник главы Кеми получил реальный срок за нежелание выплачивать штраф в размере около 2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Кемский городской в 2016 году осудил бывшего советник главы Кеми и назначил штраф в размере 1 млн 980 тысяч рублей с лишением права занимать должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на 3 года.

Осужденному была предоставлена рассрочка исполнения приговора на срок 5 лет, в соответствии с которой он ежемесячно был обязан выплачивать 33 тысячи рублей в счет штрафа.

Чиновник не выплачивал штраф. У него арестовали имущество на сумму 612 тысяч рублей. И лишил свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.