Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Налог на землю и арендные платежи по кадастровой стоимости в Карелии изменятся с 1 января
05.12.2022 14:48

Экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеев, осужденный за взятку, просится на свободу по УДО

Новости. Общество
06:40, 06 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Бывший заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, осужденный за взятку, просит освободить его из колонии досрочно.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, бывший заместитель председателя Петросовета Валерии Матвеев, которого Петрозаводский городской суд приговорил за получение взятки к 3, 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей, подал ходатайство об УДО (условно-досрочное освобождение).

Редакции из источника известно, что администрация исправительной колонии ходатайство Матвеева об УДО поддержала. Предположительная дата рассмотрения ходатайства в Петрозаводском городском суде 13 декабря.

Напомним, что в 2020 году 23 декабря судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов приговорил Валерия Матвеева за взятку в 4 млн рублей, к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Приговор ни сам осужденный Матвеев, ни прокуратура обжаловать не стали. Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук.

Позже, уже отбывая наказание в колонии, Матвеев выступил в суде и дал против Геннадия Боднарчука показания, которые легли в основу обвинительного заключения по делу экс-спикера Петросовета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
29.11.2022, 15:29
Два крупных промышленных предприятия Карелии зовут рабочих на зарплаты около 50 тыс. рублей
30.11.2022, 07:00
Налоговики проверят предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку
03.12.2022, 20:30
Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре
30.11.2022, 08:20
В райцентре Карелии простятся с 26-летней девушкой, погибшей в страшном ДТП с автобусом

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.