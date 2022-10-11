Экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеев, осужденный за взятку, просится на свободу по УДО

Бывший заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, осужденный за взятку, просит освободить его из колонии досрочно.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, бывший заместитель председателя Петросовета Валерии Матвеев, которого Петрозаводский городской суд приговорил за получение взятки к 3, 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей, подал ходатайство об УДО (условно-досрочное освобождение).

Редакции из источника известно, что администрация исправительной колонии ходатайство Матвеева об УДО поддержала. Предположительная дата рассмотрения ходатайства в Петрозаводском городском суде 13 декабря.

Напомним, что в 2020 году 23 декабря судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов приговорил Валерия Матвеева за взятку в 4 млн рублей, к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Приговор ни сам осужденный Матвеев, ни прокуратура обжаловать не стали. Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук.

Позже, уже отбывая наказание в колонии, Матвеев выступил в суде и дал против Геннадия Боднарчука показания, которые легли в основу обвинительного заключения по делу экс-спикера Петросовета.