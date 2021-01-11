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Осужденный за взятку зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не стал обжаловать приговор

Новости. Общество
16:53, 12 Января 2021
фото: © Петросовет
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Получивший 3,5 года колонии строгого режима и 20-миллионный штраф зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев приговор не обжаловал.

Апелляцинное представление не стала подавать и республиканская прокуратура.

В результате приговор Валерию Матвееву вступил в законную силу

Напомним, что 23 декабря судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов признал заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима и 20 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук. Карельский Следком обвиняет его в получении 1,5-миллионной взятки все от того же Матвеева. 

По имеющейся информации, надеявшийся на условный срок Матвеев очень тяжело переживает приговор с реальным лишением свободы. Однако ни он, ни его адвокат Александр Яковлев обжаловать его в Верховный суд Карелии, в отведенный для этого законом 10-дневный срок с момента получения приговора, не стали. Апелляционное представление не подала и республиканская прокуратура, представитель которой – начальник отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Дмитрий Егоров был обвинителем по делу Валерия Матвеева.

В результате 12 января приговор Матвееву вступил в законную силу. И сейчас, по закону в течение месяца, его должны перевести из ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) ИК-9, где сейчас содержится Матвеев, непосредственно в эту колонию. То, что Матвеев будет отбывать наказание, скорее всего, в петрозаводской "девятке", нам неофициально сообщили в республиканском УФСИН. Впрочем, уточнили представители правоохранительных органов, поскольку Матвеев является свидетелем по делу Боднарчука, его на какое-то время могут оставить и в ПФРСИ.

Также, как стало известно "Столице на Онего", учитывая, что практически полгода в отношении Матвеева действовала мера пресечения в виде ЗОД (запрет определенных действий), и около двух месяцев он находился под арестом, Матвееву предстоит провести в колонии строгого режима не 3,5 года, как решил суд, а около трех лет. Поскольку, разъяснили юристы, действующий Уголовно-процессуальный кодекс расценивает два дня нахождения под ЗОД как один день реального лишения свободы, а день под арестом аналогичен дню лишения свободы. Для того же, чтобы попытаться освободиться условно-досрочно, Матвееву необходимо отбыть две трети уголовного срока.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик
2021-01-12 18:57:28
Стукачку меньше меньшего дали.А раньше первый кнут донощеку.
zanoza
2021-01-12 17:24:42
Так и так по минимуму дали, учли сотрудничество.
однозначно
2021-01-12 16:59:55
Скоро за клевету еще добавят
Off
2021-01-12 17:23:31
однозначно, социопат , бегом на мостик ,тестикулами трясти- в знак протеста , кореш в беде !!! :)
Off
2021-01-12 16:58:18
Ну все ., Гене кирдык , пускай сушит сухари...
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