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Экскаватор, который мошенник продал петрозаводчанину, потерялся в пути из Приморья в Карелию

Новости. Криминал
10:08, 05 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанин решил по интернету купить экскаватор, и его обманули мошенники, сообщили в МВД Карелии.

Во вторник, 2 марта, в дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о мошеннических действиях. Заявитель – 29-летний горожанин – сообщил, что неизвестный мужчина, представившись продавцом интернет-магазина на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений, похитил у него крупную сумму денег.

Петрозаводчанин рассказал, что хотел купить экскаватор-погрузчик, не выходя из дома. Подходящий вариант за 1,5 млн рублей нашелся в сети, житель карельской столицы связался с владельцем техники по телефону. В ходе переговоров покупатель и продавец договорились о скидке в 50 тысяч рублей. Обсудили они также стоимость и сроки доставки – товар территориально якобы находился в Приморском крае. Условились и о механизме оплаты. Так, будущий хозяин экскаватора должен был внести на счёт контрагента 700 тысяч рублей в качестве задатка, а остальные 750 тысяч рублей перевести при получении.

При этом продавец предложил перевести предоплату на карту его знакомого. Для пущей уверенности он прислал петрозаводчанину фотографии расписки в получении денежных средств, а также договор купли-продажи. Житель карельской столицы согласился с этими условиями и перечислил деньги на счет друга приморца.

В день, когда товар должны были отправить, петрозаводчанин попытался связаться с владельцем техники, однако безуспешно. Абонент перестал отвечать на звонки и СМС-сообщения.

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Помните о том, что при переводе денег в счёт предоплаты, нет никаких гарантий их возврата. Если вы решились на приобретение товара с внесением задатка, то совершайте подобные сделки только с проверенными продавцами.

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Комментарии

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Вася
2021-03-05 10:21:24
Отступать некуда, позади ж-па! И впереди, правда, тоже…
Вася
2021-03-05 10:16:55
Да пришлют,надо потерпеть.
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