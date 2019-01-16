Эксперт: Чем грозит закон о самозанятых

Карелия не вошла в число экспериментальных регионов, поэтому у жителей республики еще есть время присмотреться, к чему приведет очередная попытка властей законного отъема денег у населения.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон о самозанятых. Пока это называется экспериментом и с этого года действует только в четырёх регионах: Москве, Московской области, республике Татарстан и Калужской области. Остальные регионы смогут присоединиться к этому эксперименту с 2020 года. Как именно это будет проходить, пока не ясно.

Официальная позиция Минфина по данному законопроекту такова:

Законопроект призван защитить права самозанятого экономически активного населения, ввести их в правовое поле. За первые две недели после вступления закона в силу менее 2500 человек "вышли" из тени, а остальные 15-20 миллионов человек остались в тени. Означает ли это, что в светлую идею Минфина мало кто верит?

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".