Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года

В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

По его словам, в стране многие переболели коронавирусом без симптомов или легко. Чем больше тестов сдается, тем больше выявляется людей с довольно высоким титром антител, обратил внимание он, отметив также роль вакцинирования. Эпидемия спадает тем сильнее, чем меньше потенциальных носителей болезни. Об этом информирует РИА Новости.

"Отдельные случаи заболевания, думаю, будут, кончено, и в конце 2021 года и в начале 2022, но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".