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Эксперт из Карелии: лесоводство на сельхозземлях может стать новым направлением сельского хозяйства

Новости. Экономика
10:23, 12 Марта 2021
фото: ©Лесной портал Карелии
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Карельский лесовод Александр Марковский передал в Общественную палату России предложения по поддержке выращивания леса на сельхозугодьях.

Лес, выросший на сельхозземлях, необходимо рассматривать как ресурс, в том числе для нового направления в развитии сельского хозяйства, однако попытки российских властей установить бюрократические препоны на его пути уничтожат эту возможность. Такую точку зрения высказал карельский лесовод и эколог Александр Марковский в своем докладе на заседании "круглого стола" "Леса и лесоводство на землях сельхозназначения", которое прошло 11 марта в Общественной палате России.


Александр Марковский. Фото: ©Олег Харченко

Эксперт выразил обеспокоенность подготовленными Минприроды РФ поправками в постановление федерального правительства, касающегося лесоводства на сельхозземлях. Их основная идея фактически сводится к его запрету, при этом разрешить предполагается только рубку уже выросших лесов в течение десяти лет, с обязательным последующим уничтожением оставшихся лесов и возвращением земли в сельскохозяйственный оборот.

Александр Марковский передал в Общественную палату России свои предложения по поддержке выращивания леса на сельхозземлях. В частности, карельский лесовод считает необходимым провести инвентаризацию неиспользуемых сельхозугодий в регионах для их продажи и аренды с целью лесовыращивания, установить виды стимулирования выращивания леса на сельхозземлях по примеру поддержки сельхозпредприятий – например, компенсацию затрат на посадку леса и рубки ухода в молодняках. Кроме того, по мнению Марковского, нужны регрессивные налоговые обременения на лесовыращивание на землях сельхозназначения, исходя из возраста леса в определенных лесорастительных условиях: за неиспользуемую землю – максимальный налог, а за долгосрочно используемую – минимальный.

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