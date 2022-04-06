Эксперт назвал реальный курс рубля к доллару

Финансист Артем Тузов дал прогноз по дальнейшему курсу доллара к рублю.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов считает, что реальным курсом доллара к рублю может стать 74 рубля за доллар. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам финансиста, курс рубля к иностранным валютам — это в первую очередь баланс спроса и предложения. До 2022 года экспортеров не принуждали продавать валютную выручку, а сверхдоходы бюджета, от налогов за экспорт нефти, шли в Фонд национального благосостояния. В результате спрос на доллар был больше предложения и действенно поддерживал курс рубля только Минфин, удерживая его на выгодных бюджету значениях.

«Сейчас ситуация поменялась, экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин, наоборот, из-за блокировки золотовалютных запасов, не может эффективно поддерживать рубль», — поясняет он.

Но с учетом трудностей в торговле за доллар и евро, а также уходе ряда иностранцев с российского рынка и комиссии в 12% за покупку валюты, предложение опережает спрос, и курс доллара к рублю снижается.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», — подытожил финансист.