Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России

Самые частые психические расстройства в РФ, как и во всем мире, - это депрессия, тревога и нарушения сна.

Об этом сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап, информирует РИА Новости.

«В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства — это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни», — сказал Сиволап на круглом столе на тему: «Неинфекционные заболевания: невидимая глобальная эпидемия».

Он отметил, что депрессия развивается в два раза чаще у женщин, чем мужчин, потому что женщины более чувствительны к колебаниям гормональных профилей.

«Депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера», — объяснил эксперт.