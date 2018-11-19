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Новости. Экономика
14:39, 19 Ноября 2018
фото: duma.gov.ru

Эксперт не нашел ФЦП развития Карелии в проекте бюджета на 2019 год

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В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске, пишет политолог Олег Реут.

По его данным, уже на следующей неделе Государственная дума примет законопроект о федеральном бюджете в третьем, окончательном чтении.

Как следует из находящейся в открытом доступе информации, законопроект "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" не содержит прямой возможности предоставления государственных субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", пишет он.

Сама целевая программа не аннулирована. На софинансирование её некоторых мероприятий в 2019 году в консолидированном бюджете региона заложены определённые средства (сам бюджет пока не принят).

Есть надежда, что в рамках подготовки 100-летнего юбилея республики федеральным центром будут профинансированы хотя бы отдельные предложения.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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goo
2018-11-19 15:47:12
Потому что надо строить трассу до Москвы, Тверь-Петрозаводск-Йоэнсуу. Это был бы великий рывок для Карелии. Центр активно ищет предложения под инфраструктурные проекты, почему власти Карелии молчат?
Кирюха непутёвый
2018-11-19 14:47:52
А чё тут и искать эксперту ? В Карелии ни развития нет , ни правительства нормального , прямо удивил :) :)
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