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Эксперт посоветовал, в какой ситуации лучше сменить номер телефона

Новости. Общество
20:40, 06 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Специалист объяснил, как определить, используют ваш телефонный номер или нет.

Если вы обнаружили, что ваш номер телефона попал в список рекламных рассылок или в руки мошенников и избавиться от навязчивых звонков сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, пишет "РИА Новости".

Эксперт объяснил, как определить, используют ваш телефонный номер или нет. Если поступают звонки от программ-роботов, с рекламой, приходят смс-уведомления со спамом, значит, ваш номер телефона попал в базу рассылок.

Иногда номер телефона оказывается в чужом объявлении, потому что его автор ошибся и допустил опечатку. Могут звонить и мошенники. Вам могут звонить из банка или коллекторы в ситуации, когда у номера есть "история от его предыдущего владельца".

Если вы воспользовались редкими услугами, то ваш телефон также может оказаться в рассылке. "В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", - посоветовал Тимофеев.

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