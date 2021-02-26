Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров

Специалист объяснил, почему мошенники звонят с номеров ваших близких.

Все привыкли к тому, что на экране сотового телефона отображается номер звонящего, и многие теперь не начинают разговор, если звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, которые специализируются на получении сведений по телефону – они стараются повлиять на потенциальную жертву при помощи маскировки звонка под известный человеку номер. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, технически реализовать подмену номера в современных условиях не очень сложно. В свободном доступе существует множество таких сервисов и программ, в некоторых случаях маскировка номера входит в набор предоставляемых услуг при совершении звонков через интернет.

Ситуация, когда звонят с известного номера, который записан в контактах, технически может быть легко реализована методами маскировки входящего номера, надо только знать под какой номер маскироваться.

Получить доступ к чужому списку контактов тоже возможно, особенно если человек самостоятельно разрешает к нему доступ.

"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и, что важнее, могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента — для этого надо обоим зарегистрироваться в приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы не хотели предоставлять такой доступ", — предупреждает эксперт.

Как уберечься от звонков, когда вас пытаются обмануть, маскируясь под известных вам лично людей или организаций, когда основной целью является заставить вас назвать пин-код или какой-нибудь пароль?

"Ответ — один и на все времена, этот ответ давали еще изобретатели телефонов, когда им начали жаловаться, что их устройства используются для мошенничества: если вы не хотите, чтобы вас обманули по телефону — не пользуйтесь им никогда. А если пользуетесь — осознавайте риски и учитесь совершать действия, которые эти риски снижают. Но исключить риск мошенничества по телефону можно только исключив телефон из своей жизни", — заключил специалист.