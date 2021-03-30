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Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России

Новости. Общество
20:40, 30 Марта 2021
фото: © Анастасия Осипова
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Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России.

Об этом заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи, почти половина из них связана со взяточничеством, причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.

"Рост коррупционных преступлений за счет мелкого взяточничества - это сигнал со стороны прокуратуры, который требует более глубокого анализа. С одной стороны, за этим может стоять погоня правоохранителей за показателями борьбы с коррупцией, по которым оценивается эффективность их работы. При этом результативность такой деятельности иногда сомнительна, так как на практике разграничение благодарности и взятки, как правило, склоняется в пользу взятки, а такая оценка не всегда объективна. С другой стороны, это сигнал законодателю о необходимости декриминализации мелкого взяточничества", - сказал Жданов.

По его словам, для борьбы с мелким, "бытовым взяточничеством" надо прежде всего устранять преграды, которые делают их возможными.

"Как правило, мелкая взятка – это результат неправильного порядка или регулирования. Главный выход - это бесконтактное общение гражданина и представителя власти. Так, когда камеры на дорогах заменили инспекторов, взяточничество на трассах сильно уменьшилось. А штрафов стали собирать больше", - пояснил Жданов.

Глава МПА также отметил, что выявление взяточников и расхитителей - необходимый элемент обеспечения экономической безопасности страны и нормального функционирования российской экономики, но ещё более значимой задачей является возвращение похищенных активов.

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