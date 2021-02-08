Эксперт рассказал, кто из пенсионеров получит прибавку в феврале

В феврале инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий получат повышенные пенсии: для них индексация составит 3,8%.

Также с февраля вырастет пенсия у тех, кто в прошлом месяце перешагнул 80-летний рубеж. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Отсюда следует, что увеличивается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — уточняет юрист.

Прибавку получат также пенсионеры, у которых появляются иждивенцы — нетрудоспособные члены семьи: при одном иждивенце – прибавка составит 2 014 руб. в месяц; при двух иждивенцах – 4 029 руб. в месяц; при трех иждивенцах – 6 044 руб. в месяц.

На получение пенсии со всеми индексациями могут рассчитывать и пенсионеры, которые уволились с работы в октябре прошлого года.

"По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти 3 месяца", — отметил эксперт.

Увеличение выплат пройдет и по другим индивидуальным показателям, которых довольно много. Как правило, обращаться для этого никуда не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году была установлена в размере 6,3% с 1 января.

По заявлению ПФР пенсия по старости у множества россиян увеличилась на сумму более 1000 рублей, а средний ее размер в целом по стране составил 17,5 тыс. рублей. При этом такая доплата индивидуальна и зависит от размера пенсии, которую человек получал до этого.

Например, если в 2020 году выплата равнялась 11328 рублей, то прибавка к пенсии неработающим пенсионерам равняется 713,66 руб.

Социальные пенсии увеличатся на 2,6% с 1 апреля. Они полагаются тем, кто не смог набрать необходимое количество пенсионных баллов и стажа, которые нужны для получения страховой пенсии. Их индексация проводится каждый год на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера".

Кроме того, вырос и пенсионный коэффициент — показатель, зависящий от размера страховых взносов, которым оценивается каждый год трудового стажа. С 1 января он установлен в размере 98 рублей 86 копеек. Увеличится и размер фиксированной страховой пенсии до 6 044,48 руб.

По планам властей, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023 — на 5,6%. В это же время социальные пенсии также продолжат расти. В 2022 году они увеличатся на 8,5%, в 2023 году прибавка к пенсии составит 0,9%.

"Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — заключил Редин.