Эксперт рассказал, за что могут выселить из собственного жилья

Остаться без находящегося в вашей собственности жилья можно по разным причинам, но основная – это задолженность гражданина по счетам и обязательствам.

Об этом рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

"Выселить человека из квартиры могут за долги по коммунальным платежам и долги, образовавшиеся в результате других обязательств. В любом случае, выселение может быть осуществлено только на основании решения суда, как это прямо следует из ст. 90 Жилищного кодекса РФ", — отмечает эксперт.

Выселения через суд могут требовать приставы, собственники жилья, службы и предприятия ЖКХ, банки и иные кредиторы, в случае обременения жилья залогом. Можно обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию и привести доводы, препятствующие выселению, объясняет он.

"Банкротство гражданина также может стать основанием для реализации его недвижимости с предоставлением более дешевого варианта жилья. Лишиться жилья могут не только граждане по своим долгам, но и должностные лица и учредители компаний. Также в уголовном кодексе РФ предусмотрена конфискация имущества по ряду преступлений (ст. 104.1 УК РФ)", — заключил Ткаченко.