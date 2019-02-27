Эксперт: России нужна яркая и конструктивная политическая идея, но народ выбирает доброго царя

Заслуженный юрист Карелии, бывший депутата парламента республики Александр Лукин высказался о сложившейся недемократической политической системе.

"К сожалению, Россия не имеет реального опыта демократии, как формы государственного устройства. Попытка построить демократическое государство в 90-х годах закончилась плачевно, Россия стояла на грани потери суверенитета. С приходом Путина этой угрозы больше нет. Но! Остался главный вопрос: как заставить чиновников не воровать и более того заставить работать не только на себя, но и на благо всего народа России?! Пока это явно не получается. Либералы всех мастей предлагают возвратиться в 90-е, но народ выбирает Путина, а значит, традиционную для России форму правления – добрый Царь", - отмечает Лукин.

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