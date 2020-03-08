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Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники

Новости. Экономика
12:24, 09 Марта 2020
фото: https://pixabay.com/
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Резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%, заявил директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.

"Российский IT-рынок уже сильно ощутил на себе последствия паники из-за коронавируса. В Китае стоят заводы, либо работают на малую часть своих возможностей. Все это выливается в срыв поставок на наш рынок, невыполнение контрактных обязательств и дефицит, что, в свою очередь, приводит к росту цен. Ситуацию сильно усугубляют нефтяные котировки и слабеющий рубль, что, к сожалению, может привести, в том числе, к невозможности исполнения своих обязательств некоторыми крупными системными интеграторами", - заявил Косарев РИА Новости.

"Все, что касается импортного оборудования, в итоге будет стоить дороже. Все зависит от стоимости рубля. Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%. В 2014 году стоимость валюты увеличилась на 100%, бытовая техника, компьютерное оборудование также выросло в цене на 50-100%. Будем надеяться, что сейчас такой драматический сценарий не повторится", - добавил он.

Ранее Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.

 

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