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Эксперт ВОЗ сообщил о резком росте заражений коронавирусом во всем мире

Новости. Общество
20:30, 06 Января 2022
фото: © AP Photo / David Vincent

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Эксперт ВОЗ: прирост новых случаев COVID-19 увеличился на 71% за последнюю неделю.

Прирост новых случаев COVID-19 во всем мире увеличился на 71 процент за последнюю неделю. О резком росте заражений коронавирусом заявила глава технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале организации. Об этом сообщает Лента.ру.

По ее словам, этот показатель разнится в зависимости от региона. «В Америках он увеличился на 100 процентов. Но в африканском регионе он вырос на 7 процентов», — сказала ван Керкхове. Специалист отметила, что разница также может быть обусловлена различиями в темпах и охвате тестирования в разных частях мира. Ван Керкхове сообщила, что в ВОЗ поступила информация о 9,5 миллиона новых случаев заражений коронавирусом за прошлую неделю, но даже эти данные не отображают полной картины, а на следующей неделе этот показатель будет явно выше.

Эксперт ВОЗ напомнила, что у человечества есть инструменты для борьбы с распространением коронавируса, которые позволят положить конец острой фазе пандемии. Однако этот процесс сильно затруднен из-за появления омикрон-штамма, который обладает высокой заразностью.

В среду, 5 января, ВОЗ сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки.

Этот показатель стал максимумом за сутки с начала пандемии COVID-19. За последние восемь дней суточный прирост свыше одного миллиона инфицированных был выявлен ВОЗ семь раз. Прошлый антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения.

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Комментарии

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кир
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