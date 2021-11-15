Эксперт заявил, что омикрон-штамм коронавируса едва ли вызовет новую пандемию

Профессор Эндрю Поллард сомневается, что «омикрон» способен вытеснить доминирующий сейчас в мире дельта-штамм, который отличается очень высокой заразностью.

Новый штамм коронавируса, получивший в пятницу название «омикрон», едва ли приведет к пандемии среди привитого населения. С таким мнением в интервью радиостанции BBC выступил профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

«Крайне маловероятно, что среди привитого населения [из-за появления нового штамма] начнется пандемия тех масштабов, которые наблюдали в прошлом году», — сказал Поллард.

Глава научной группы по исследованию вакцин Оксфордского университета (Oxford Vaccine Group) предположил, что используемые сейчас вакцины от COVID-19 продолжат защищать привитых людей от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом «омикрон». Ученый также сомневается в том, что «омикрон» способен вытеснить доминирующий сейчас в мире дельта-штамм, который отличается очень высокой заразностью. При этом профессор подчеркнул, что пока данных о новом штамме слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о его свойствах. На то, чтобы понять, насколько против него эффективны вакцины, по словам Полларда, понадобится как минимум несколько недель.

«Если вы посмотрите на то, где именно [в геноме нового штамма] произошли мутации, то это примерно те же участки шиповидного белка, которые раньше изменялись у других штаммов, — сказал он. — <…> Несмотря на мутации в других вариантах вируса, вакцины продолжали защищать от тяжелых форм заболевания по мере того, как мы сталкивались со все новыми штаммами: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

Поллард также заверил, что Оксфордский университет «очень хорошо отработал» процедуру создания новых вакцин против появляющихся в мире новых генетических вариантов коронавируса. При этом он высказался за необходимость готовиться к худшему варианту развития событий и принимать все меры для того, чтобы помешать распространению «омикрона» в мире.