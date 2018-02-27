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Новости. Политика
13:02, 27 Февраля 2018

Эксперты дали прогноз по явке на президентских выборах в Карелии

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В "Точке кипения" эксперты обсудили, как в Карелии проходит избирательная компания по выборам главы государства.

По мнению политолога Олега Реута, президентские выборы посетят менее 45% избирателей в Карелии. В 2012 году на аналогичных выборах в республике она составила 53%, после чего поста лишился глава региона Андрей Нелидов. Карельский избиратель, считает Реут, часто симпатизирует протестным кандидатам.

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов уверен, что явка будет низкой из-за предопределенности результата и составит всего 47-49%, а политолог Анатолий Цыганков считает, что явка будет выше – от 50 до 57%, так как на выборах присутствуют кандидаты разных политических взглядов, а сам процесс голосования упростился.

Подробнее читайте далее.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-27 13:42:50
Вас, "продвинутых" не в счет. По моим наблюдениям обычных людей устраивает эта жизнь и они ненавидят прошедшие 90-е годы. Поэтому явка и голосование будут адекватными и мухлевать не надо.
YellowSubmarine
2018-02-27 13:54:59
кир, "...обычных людей..." - это кого, позвольте полюбопытствовать?!
Позжайте, уважаемый в Пудож, Калевалу или в Чупу; на худой конец - в Кондопогу. Поезжайте и спросите у действительно обычных людей! на сколько их "устраивает" сегодняшняя жизнь! И не надо вспоминать те времена из которых вышли нонечные "правители"!
Извините!!!
кир
2018-02-27 14:29:51
YellowSubmarine, неуважаемые мною пиндосы не сидят на месте, когда работы нет. А передвигаются активно по стране. Находят работу и не ноют. А нашим людям, всё ещё живущим по меркам крепостного права, дядя или барин должен дать работу. Время уже другое.
Американец
2018-02-27 13:23:08
это эксперты? А в чём они эксперты?
Одна бегает от партии к партии, другой такой Експерт, как из меня переводчик.

Что-то типа комментируют, а на самом деле очень всё похоже на шоу "наших" каналов на ТВ, разговор ни о чём
David
2018-02-27 13:05:28
Не написали, какая явка уже заготовлена.
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