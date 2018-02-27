Эксперты дали прогноз по явке на президентских выборах в Карелии

В "Точке кипения" эксперты обсудили, как в Карелии проходит избирательная компания по выборам главы государства.

По мнению политолога Олега Реута, президентские выборы посетят менее 45% избирателей в Карелии. В 2012 году на аналогичных выборах в республике она составила 53%, после чего поста лишился глава региона Андрей Нелидов. Карельский избиратель, считает Реут, часто симпатизирует протестным кандидатам.

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов уверен, что явка будет низкой из-за предопределенности результата и составит всего 47-49%, а политолог Анатолий Цыганков считает, что явка будет выше – от 50 до 57%, так как на выборах присутствуют кандидаты разных политических взглядов, а сам процесс голосования упростился.

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