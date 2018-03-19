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Новости. Политика
00:32, 19 Марта 2018

Эксперты и политологи обменялись мнениями о ходе голосования в Карелии

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В Информационно-ситуационном центре ЦИК Карелии участники дискуссии - доверенные лица кандидатов в президенты, эксперты, политологи - оценили проведение избирательной кампании в республике.

Дискуссия о ходе голосования стартовала в центре сразу после 20.00, когда в республике закрылись избирательные участки. На площадке центра выступили доверенные лица кандидатов в Президенты России, политологи, эксперты.

Политолог Александр Ильин отметил: любопытно, что по предварительным данным, на этих выборах победил самовыдвиженец.

- Это интересная ситуация. До этого побеждали только выдвиженцы от партий. Здесь очень хорошо сработала команда. Они решили использовать образ кандидата для всех, - пояснил эксперт.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей  Рогалевич рассказал, что следил за голосованием как член общественного штаба кандидата в президенты Григория Явлинского. По словам Андрея Рогалевича, не было замечено никаких серьезных нарушений.

Руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов отметил, что впечатления исключительно позитивные.

- Я голосовал в первой половине дня. Удивило, что пришлось постоять в очереди. Такого не было очень давно, - сказал Ройне Изюмов.

Доверенное лицо Сергея Бабурина Михаил Мрыхин заявил, что ему хотелось бы, чтобы такие же успехи, которыми отметилась избирательная кампания,  имелись в социальной сфере и экономике.

Руководитель регионального отделения партии Рот Фронт Александр Степанов заявил, что результаты голосования его не удивили.

Политолог Глеб Яровой, представляющий Общественный штаб наблюдения за выборами Президента РФ, координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" ,  согласился, что ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты голосования,  не было, участковые избиркомы отработали хорошо. Тем не менее, избирательную кампанию он назвал неинтересной и не стал скрывать, что результаты голосования лично его не радуют.

В Информационно-ситуационном центре выступили также представители Общественной палаты Карелии . Так, общественница Лариса Бойченко особое внимание обратила на то, что ОП РК впервые получила возможность направить на выборы независимых наблюдателей. По мнению Ларисы Бойченко, с задачей этой Общественная палата справилась успешно.

Еще один представитель Общественной палаты РК Анатолий Рождествин рассказал, что работа по формированию корпуса наблюдателей была достаточно сложной.

-  Я работал с наблюдателями в Прионежском и Суоярвском районах. Я считаю, что эта работа была очень нужной. Обычно на участках работают наблюдатели от партий. У каждого - свои интересы, определенные задачи. От Общественной палаты же были абсолютно независимые наблюдатели. Для меня было приятно, что в моих районах прошло все спокойно, - сказал Анатолий Рождествин.

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