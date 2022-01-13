Эксперты изучат ситуацию с общественным транспортом в Петрозаводске

Подрядчик приступил к анализу дорожной ситуации в Петрозаводске для дальнейшей реализации транспортной реформы, сообщили в администрации карельской столицы.

Компания «РОСДОРНИИ», занимающаяся реализацией транспортной реформы в карельской столице, получила в конце прошлого года необходимые документы для начала работы по муниципальному контракту. В ближайшее время начнутся обследования: анализ пассажирского потока в часы пиковых нагрузок, изучение интенсивности дорожного движения по городу, транспортно-социологическое исследование. В этой работе буду использоваться как данные реальных наблюдений, так и информация сотовых операторов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска по итогу рабочего совещания, в котором приняли участие председатель комитета ЖКХ администрации Юлия Мизинкова и заместитель начальника отдела региональных проектов транспортного планирования ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексеей Иванов.

Результатом масштабного исследования должна стать комплексная схема организации транспортного обслуживания, заявляют в мэрии Петрозаводска.

По словам Иванова, автобусные маршруты должны быть оптимизированы и скорректированы для обеспечения транспортной доступности. В то же время автобусы не должны дублировать пути следования троллейбусов, так как этот вид общественного транспорта станет каркасом будущей модели.

Сообщается, что подрядная организация готова привлекать к разработке ученых ПетрГУ и КарНЦ РАН. Также будут проводиться консультации с инициативными группами горожан, обещают в мэрии.