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Эксперты изучат состояние здания заброшенной школы на Волховской в Петрозаводске

Новости. Общество
14:59, 31 Марта 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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Чтобы оценить возможность реконструкции здания бывшей школы, потребуется полная экспертиза.

Заместитель руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Андрей Микитин заявил о необходимости проведения полного технического обследования несущих конструкций здания заброшенной школы на улице Волховской в Петрозаводске. По его оценке, экспертиза необходима для определения износа объекта и возможности дальнейшей его реконструкции. Об этом Микитин заявил в ходе заседания рабочей группы по обсуждению возможности дальнейшего использования здания на Волховской улице, сообщают в Петросовете.

Андрей Микитин сказал, что только на основе экспертной оценки можно будет заказать проект для проведения строительно-монтажных работ. В случае принятия решения о дальнейшем использовании постройки в образовательной деятельности потребуется выполнить реконструкцию для приведения объекта в соответствие санитарным и пожарным требованиям.

Ранее депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить из программы приватизации заброшенное здание школы на улице Волховской. 

Напомним, здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия. 

Депутат Петросовета Галина Васильева обращалась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2021-03-31 15:57:34
Еще и на экспертизу деньги тратить. ну цирк!
Изя
2021-03-31 15:35:52
Что там обсуждать , здание не восстановить , сносить надо . :)
театральный критик
2021-03-31 15:26:49
Распилят деньги на экспертизу, потом снесут. Вася попов на это не заморачивался.
Гость
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