Эксперты изучат состояние здания заброшенной школы на Волховской в Петрозаводске

Чтобы оценить возможность реконструкции здания бывшей школы, потребуется полная экспертиза.

Заместитель руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Андрей Микитин заявил о необходимости проведения полного технического обследования несущих конструкций здания заброшенной школы на улице Волховской в Петрозаводске. По его оценке, экспертиза необходима для определения износа объекта и возможности дальнейшей его реконструкции. Об этом Микитин заявил в ходе заседания рабочей группы по обсуждению возможности дальнейшего использования здания на Волховской улице, сообщают в Петросовете.

Андрей Микитин сказал, что только на основе экспертной оценки можно будет заказать проект для проведения строительно-монтажных работ. В случае принятия решения о дальнейшем использовании постройки в образовательной деятельности потребуется выполнить реконструкцию для приведения объекта в соответствие санитарным и пожарным требованиям.

Ранее депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить из программы приватизации заброшенное здание школы на улице Волховской.

Напомним, здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

Депутат Петросовета Галина Васильева обращалась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10.