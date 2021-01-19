Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо" начали строить в Петрозаводске (ФОТО)
19.01.2021 16:48
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп 17
19.01.2021 16:40
Владимир Путин окунулся в прорубь 23
19.01.2021 19:40
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику 12
19.01.2021 16:35
Дом с могилой владельца в саду выставлен на продажу 1
19.01.2021 19:10

Депутат Васильева выступила против продажи заброшенного здания школы в Петрозаводске

Новости. Общество
12:53, 20 Января 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева считает нецелесообразной приватизацию здания бывшей школы на улице Волховской в Петрозаводске.

Парламентарий Галина Васильева обратилась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10. Васильева считает, что продавать здание бывшего учебного заведения не следует. Об этом депутат сообщила в соцсети.

"Предлагаю Вам внести на рассмотрение ближайших сессий Петросовета проект решения о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества, предусматривающие исключение из перечня муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации, здания по адресу ул. Волховская, д.10, поскольку полагаю приватизацию (продажу) указанного здания нецелесообразной ни с экономической, ни с политической, ни с моральной точек зрения", - заявила Галина Васильева, прежде возглавлявшая лицей №13 в Петрозаводске.

Разрушающеейся здание бывшей школы 1939 года постройки Галина Васильева назала "брошенным на произвол судьбы". 

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации объект на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы на Волховской.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-01-20 14:10:17
А есть конкретные предложения по дальнейшему использованию здания и территории с пользой для города? С этого надо начинать. А срыть и возвести очередной высотный муравейник или торговый сарай, что скорее всего случится, - не лучший вариант
кир
2021-01-20 13:54:55
Ларек "Вкусняшка" на ул. Ровио, когда закроет? Никогда. Не надо к ней прислушиваться. :)
zanoza
2021-01-20 13:26:39
Слишком много возни вокруг данной развалюхи. Снести и забыть, а на её месте построить нормальный садик.
Сандари
2021-01-20 13:20:38
Если я правильно помню, там при капремонте кровли выявили проблемы с несущими конструкциями. Соответственно необходимо было проводить реконструкцию здания. Реконструкция производится по требованиям современных норм для строительства школ. Эти требования, начиная с площади земельного участка, ширины коридоров, габаритов спортивного зала, площади кабинетов, противопожарных проемов и т.д. и.т.п. выполнить было невозможно тогда ( в 2005) и тем более невозможно сейчас. Никакое детское учреждение ни детский сад, ни школу , ни учреждение доп. образования там разместить не возможно по действующим строительным санитарным и противопожарным нормам. Спецы это знают.
Но, Галина Васильевна сходила, посмотрела и сделала вывод: здание крепкое.
Больше, наверное, перед выборами зацепить электорат нечем
кир
2021-01-20 13:52:11
Сандари, хороший ответ специалиста. :)
David
2021-01-20 13:05:30
Рассказала бы окружающим про здание теплицы на территории 13 школы и что там и как функционировало, и с чьего ведома...
театральный критик
2021-01-20 13:05:18
Этой лишь бы против, после того как из школы выперли за мутные схемы. Обида гложет, потому и вставляет палки в колеса постоянно. А самой глубоко пофиг на эту школу. 
nae
2021-01-20 13:00:20
А всего то нужно было завершить ремонт школы и не заниматься объединением 8-й и 4-й школ.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Чешского инвестора оставили без конкурентов
Сегодня 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»