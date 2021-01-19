Депутат Васильева выступила против продажи заброшенного здания школы в Петрозаводске

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева считает нецелесообразной приватизацию здания бывшей школы на улице Волховской в Петрозаводске.

Парламентарий Галина Васильева обратилась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10. Васильева считает, что продавать здание бывшего учебного заведения не следует. Об этом депутат сообщила в соцсети.

"Предлагаю Вам внести на рассмотрение ближайших сессий Петросовета проект решения о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества, предусматривающие исключение из перечня муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации, здания по адресу ул. Волховская, д.10, поскольку полагаю приватизацию (продажу) указанного здания нецелесообразной ни с экономической, ни с политической, ни с моральной точек зрения", - заявила Галина Васильева, прежде возглавлявшая лицей №13 в Петрозаводске.

Разрушающеейся здание бывшей школы 1939 года постройки Галина Васильева назала "брошенным на произвол судьбы".

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации объект на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы на Волховской.