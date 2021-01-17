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Жители намерены спасти от сноса здание заброшенной школы в Петрозаводске

Новости. Общество
11:31, 18 Января 2021
фото: rk.karelia.ru
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В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы, располагающегося на улице Волховской в Петрозаводске.

Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия. 

"Инициативной группой обсуждались способы спасения школы. Одним из способов является подача заявки на историческое и культурное наследие. Было решено использовать этот способ", - говорится в сообщении паблика.

Авторы сообщества заняты поиском старых фотографий, на которых запечатлено здание школы на Волховской.

Инициативная группа намерена противостоять сносу здания школы. Они предполагают, что на месте бывшего образовательного учреждения может появиться многоэтажка.

"Администрация решила всеми возможными способами избавиться от школы, и в данное время здание имеет статус нежилого помещения. Участниками инициативной (группы - ред.) удалось провести действия за отмену сноса здания, но администрация на этом не остановится и, по последней информации, готовятся повторные торги. Если здание выкупят, то все знают, что вместо школы появится очередной человейник. Школа является памятником достижения горожан Петрозаводска довоенного времени", - гласит текст, опубликованный в сообществе. 

Здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

На сегодняшний день заявку на включение постройки на улице Волховская в перечень объектов культурного наследия будет оформлять петрозаводчанин Василий Калюта. Он известен тем, что занимается защитой квартала исторической застройки в районе Зарека. В конце 2020 года этот квартал был включен в перечень объектов культурного наследия.

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Комментарии

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Сандари
2021-01-18 12:47:07
Ну что выборы в сентябре Галина Васильевна начала готовиться
кир
2021-01-18 12:44:22
Одна примечательность. В ней учились будущие советские партийные и комсомольские активисты, кгб-шники и мвд-шники. Они и хотят увековечить альма-матер. Здание ценности не представляет.
David
2021-01-18 12:57:29
кир, Опять хвостом кота занюхивал?
Изя
2021-01-18 12:31:10
Делать у же не хрен , все проблемы у этих активистов решены . Опять чьи то интересы лоббируют . Дурики :)
nae
2021-01-18 12:49:33
Изя, т.е. люди, отстаивающие интересы горожан - дурики. Ну так вали из этого общества, раз дурики тебе не нравятся.
Изя
2021-01-18 13:16:06
Не хрюкай , делом займись . А здание это уже не восстановить , оно уже все спрело и сгнило :)
nae
2021-01-18 11:56:06
Удачи! Раз власть не в состоянии исправить этот позор, приходится брать инициативу не равнодушным горожанам.
Гость
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