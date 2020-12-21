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Квартал исторической застройки в Петрозаводске включен в перечень объектов культурного наследия

Новости. Общество
10:47, 22 Декабря 2020
фото: "Исторический квартал Зареки" /vk.com/club129545644
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Управление по охране объектов культурного наследия республики включило квартал исторической застройки, расположенный в петрозаводском районе Зарека, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Квартал комплексной малоэтажной послевоенной застройки в Петрозаводске, ограниченный улицами Луначарского, Чернышевского, Свирской, Радищева, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики. Соответствующий приказ подписала начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Находящиеся в периметре исторического квартала объекты построены в 1940-50-е годы.

"Сохранившиеся до наших дней жилые дома средне- и малоэтажной застройки, определявшие облик возрожденного города в 1940-е - 1950 гг., являются ценными градоформирующими объектами застройки, как свидетельства целого этапа в более чем 300-летней истории Петрозаводска. Согласно правилам, утвержденным решением исполкома горсовета Петрозаводска 29 июля 1948 года, окраинные районы города (Зарецкий и Первомайский районы, кварталы Перевалки) предполагалось застраивать "каменными зданиями не ниже двух этажей, со всеми видами благоустройства". В частности, квартал, ограниченный улицами Луначарского, Радищева, Свирской и Чернышевского, представляет собой пример именно такой застройки в районе Зареки этого периода", - говорится в сведениях об историко-культурной ценности объекта.

Сообщается также, что все здания квартала сохранили объемно-планировочные решения, конструктивные характеристики и большинство подлинных элементов декоративно-художественного оформления (металлические балконные решетки, резные подкарнизные деревянные кронштейны, фрагменты уличного ограждения).

Ранее сообщалось, что петрозаводчане, борющиеся за сохранение каменных построек на улице Луначарского, оформили заявку на включение квартала комплексной малоэтажной послевоенной застройки на Зареке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-22 12:33:04
Какое же неприглядное культурное наследие республики, однако. Это такой ход конём, чтобы развалюхи не сносить и людей не переселять из аварийного "культурного наследия".
Саныч
2020-12-22 12:17:28
Так сносить же хотели под новую застройку.
Off
2020-12-22 11:14:46
Пленные строили?
театральный критик
2020-12-22 11:38:24
Off, пособники финских карателей
Off
2020-12-22 11:51:34
театральный критик, красиво и на века. )))
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