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Квартал послевоенной застройки на Зареке в Петрозаводске может стать объектом культурного наследия

Новости. Общество
10:28, 13 Сентября 2020
фото: "Исторический квартал Зареки" /vk.com/club129545644
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Петрозаводчане, борющиеся за сохранение каменных построек на улице Луначарского, оформили заявку на включение квартала комплексной малоэтажной послевоенной застройки на Зареке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Автор сообщества в соцсети "Исторический квартал Зареки" Василий Калюта подготовил заявку для включения квартала, ограниченного улицами Луначарского, Чернышевского, Свирской, Радищева, в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

"Квартал начал застраиваться сразу после войны для работников предприятия "Северная точка".  А перед войной для этого предприятия были построены три многоэтажных дома – по ул. Луначарского, 42 и ул. Чернышевского, 19 и 21. Дома эти отапливались при помощи котельной, расположенной посередине рассматриваемого квартала", - пишет Калюта.

По словам автора заявки, ансамблевая застройка квартала характерна для застройки Петрозаводска в конце 1940-50 гг. По улице Чернышевского и по улице Свирская между домами сохранился каменный забор с деревянными элементами. Дома оштукатурены и украшены, балконы – с коваными металлическими элементами.

"Данный квартал имеет свою уникальную для Петрозаводска особенность, что связано с немецкими военнопленными солдатами, - считает Василий Калюта. - Именно силами военнопленных началось строительство квартала. До репатриации пленные успели осуществить закладку фундаментов и возвели часть стен в некоторых домах. Достраивали здания квартала работники "Северной точки" (Авангарда) в свободное время от работы. Материалом снабжал завод".

Еще более уникальные для Петрозаводска объектами, по мнению автора заявки, являются каменные строения, которые, предположительно, построены немецкими военнопленными в качестве бараков для своего же проживания. 

"Каменные строения построены вокруг котельной, отапливающей три многоэтажных дома специалистов "Северной точки" в квартале, расположенном напротив, через улицу Луначарского, и образуют внутренний двор вокруг котельной. Долгое время потом в этих строениях жители хранили дрова, так как в домах для приготовления пищи использовались дровяные печные плиты и дровяные водогрейные колонки (титаны) для обеспечения горячей воды», - пишет Василий Калюта.

Он уверен, что весь квартал в границах улиц Чернышевского - Свирской - Радищева - Луначарского необходимо поставить на охрану в качестве образца комплексной малоэтажной послевоенной застройки в Петрозаводске.

Ранее жители Петрозаводска своими силами восстанавливают уникальные каменные сараи Зареки.

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