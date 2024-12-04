Жители Петрозаводска хотят новогоднюю елку на Зареке

В местном сообществе опубликовали обращение, написанное одним из жителей.
В сообществе опубликовали обращение, написанное одним из жителей.
Почему же на Зареке нет елки Новогодней уже второй год. У нас столько детишек, все ждут радости. 8 школа ясли, детские сады. Горки, тренажеры, все к нам ездят даже. Любимая фиолетовая площадка. А елки нет. Неужели наши дети не заслужили. В Бородинском сквере всегда раньше стояла.
На Древлянке постоянно ставят и в других районах.
И пора бы уже хоть одну камеру наблюдения на весь парк сделать, как в древнем веке. Такое освещение у нас красивое, все было б видно
— гласит текст сообщения.
Вероятно, горожанам близки мысли автора: пост собрал несколько десятков «лайков».
Напомним, ранее мэрия Петрозаводска объявила аукцион на право торговли новогодними елками.
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