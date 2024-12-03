Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на право торговли новогодними елками

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 23 декабря.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение нестационарных торговых объектов для организации ёлочных базаров, сообщили в паблике мэрии. Отмечается, что под эти цели выделены семь точек в разных районах города.

Планируется, что один из главных символов праздника петрозаводчане смогут приобрести на улицах Антикайнена у дома №29, Маршала Мерецкова около дома №4, Чапаева у дома №47, Генерала Фролова вблизи дома №10, на проспектах Александра Невского около дома №40 и Октябрьском у домов №20 и №53.

Приём заявок на участие в аукционе продлится до 23 декабря. Победители смогут на указанных площадях продавать новогодние ёлки и хвойные лапы до 31 декабря.