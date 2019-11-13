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Новости. Общество
23:30, 13 Ноября 2019
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Эксперты назвали пищевые привычки, мешающие людям худеть

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Диетологи составили список привычек, из-за которых людям не удается похудеть

Так, вредно следовать строгим диетам, направленным на быструю потерю веса и не предполагающим поддержание результата в дальнейшем. В так называемые нагрузочные дни многие люди налегают на фастфуд и другие неполезные продукты, что приводит к негативным последствиям. Вместо этого лучше всегда придерживаться сбалансированного питания, к примеру, средиземноморской диеты, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Food News.

Кроме того, нельзя слишком быстро пережевывать пищу: это грозит перееданием.
 
"После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Если вы жуете слишком быстро, до этого вы успеете съесть очень много", – говорится в статье.

Чтобы избежать набора лишнего веса, рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Это поможет избежать перекусов каждый раз, когда вы решите, что хотите есть.

Среди других вредных привычек – прием пищи перед компьютером и телевизором, чрезмерное употребление высококалорийных и жирных продуктов, а также еда в спешке.

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