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Новости. Общество
22:00, 28 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

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Самые востребованные специалисты в 2019 году - это разработчики iOS и Android, UI/UX-дизайнеры и тестировщики QA.

Об этом рассказал представитель пресс-службы портала по поиску работы Superjob в пятницу, передает ТАСС.

"В связи с высокими темпами развития мобильных приложений в 2019 году продолжится рост спроса на разработчиков iOS и Android. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда очень низок (менее двух человек на место)", - говорится в исследовании. При этом средняя зарплата по Москве от 130-140 тыс. рублей, а максимальная предлагаемая зарплата на эту должность - 300 тыс. рублей, сообщили аналитики Superjob.

Вторая по востребованности профессия 2019 года - UI/UX-дизайнер. "Конкурс здесь составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве 110-120 тыс. рублей, а зарплатный максимум - 250 тыс. рублей, выяснил портал.

"Возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA: здесь востребованы как молодые специалисты, которых компании готовы обучать, так и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования", - говорится в исследовании. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 80-90 тыс. рублей, зарплатный максимум - 250 тыс. рублей, подсчитал Superjob.

Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг". В этой профессии максимальный доход - у аналитиков Big Data. Средний заработок по Москве у таких специалистов 140-150 тыс. рублей, но зарплата доходит и до 250 тыс. рублей, отметили аналитики.

Исследование проводилось на основе данных портала, чья ежемесячная аудитория превышает 10 млн пользователей.

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