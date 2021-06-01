Эксперты назвали вырубку лесов безвредной для планеты

Шведские представители лесной отрасли нашли доказательство безвредности вырубки деревьев для экологии.

Зарабатывающие на использовании древесины компании предоставили отчет с выводами о том, что влияние от уничтожения лесов человеком не больше чем от гниения старых деревьев или использования в качестве альтернативы биоматериалу пластика, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

В ответ на критику экологических активистов и призывы Евросоюза приостановить массовые вырубки лесов из-за накопления странами ЕС «углеродного долга» (ситуация, когда «зеленые» программы не могут полностью компенсировать ущерб по вредным выбросам от деятельности человека) шведские производители изделий из древесины и целлюлозы заказали исследование, в котором сравнивается эффект от вырубки и сохранения деревьев в естественных зонах.

По данным отчета, промышленное уничтожение лесов гораздо меньше влияет на природу, нежели использование вместо древесины материалов из пластика. Кроме того, лучшим решением для климата назван не запрет на вырубку, а замена старых деревьев молодняком, так как умирающее дерево не поглощает, а выбрасывает углерод в атмосферу.

Представители отрасли утверждают, что подсчет «углеродного долга» в Швеции — бессмысленная задача, так как леса в стране поглощают гораздо больше углекислого газа, чем его вырабатывается. Кроме того, ежегодно с 1980 года размеры лесных угодий только увеличиваются за счет высадки, следует из статистики Шведской национальной организации по инвентаризации лесов.

Генеральный директор шведского производителя древесины Holmen AB Хенрик Шолунд подчеркнул, что использование древесины в качестве биотоплива по аналогии с другими возобновляемыми источниками энергии (солнечный свет, ветер) — невыгодное мероприятие, так как логичнее пустить материал на строительство экологичных домов из бревен, заменив деревом бетон.

Представитель шведской неправительственной организации по защите лесов (Protect the Forest) Элин Готмарк не согласна с доводами предпринимателей лесной отрасли и считает, что деревьям нужно время, чтобы снова вырасти, а почве — чтобы снова накапливать углерод. Лесное хозяйство «снижает общее количество углерода в наземных экосистемах», подчеркнула Готмарк.