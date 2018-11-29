Эксперты не нашли отклонений у обвиненного в педофилии Юрия Дмитриева

Эксперты городской психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга не обнаружили отклонений у главы отделения правозащитного центра "Мемориал" в Юрия Дмитриева, которого в Петрозаводске судят по обвинению в педофилии.

В феврале 2018 года сообщалось, что эксперты исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского признали Дмитриева вменяемым и не нашли психологических, психических или сексуальных отклонений. В июле 2018 его направили на комплексную судебную сексолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербург. Ее результаты ранее не были известны.

"Результаты есть, все нормально. Отклонений нет у него", - сказал ТАСС Ануфриев, не уточнив подробности. Защитник добавил, что рассмотрение уголовного дела правозащитника продолжится в горсуде Петрозаводска 18 декабря.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также, по версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.