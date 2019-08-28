Эксперты оценили отказ властей Карелии от сжигания мусора

Ученый и эксперт РАН Дмитрий Рыбаков прокомментировал откорректированную схему обращения с ТКО, которую предлагают принять в Карелии.

"Мусоросжигания в Карелии не будет — это самое главное, - сказал рыбаков. – Мусоросжигание — вообще самый дорогой способ переработки отходов, с этим всё понятно и не нужно тратить бюджетные деньги на это. Хорошо и то, что отказались от одного полигона. Чем их меньше, тем лучше. С технологией переработки органических отходов в газ надо разбираться. Она рассчитана на органические отходы, и очень важно, чтобы в эти реакторы, или, как их называет глава Карелии, капсулы, не попали пластик и другие отходы. Российская действительность вызывает опасения, что такие вещи будут допускаться. Хотелось бы, чтобы пластик и другие отходы отбирались до того, как они будут попадать в реактор. Такая сортировка нужна на всех этапах. Нужно четко выдерживать всю технологию, которая должна быть безопасной".

При этом Рыбаков отметил, что "хвалить" откорректированную схему обращения с ТКО пока рано.

"Вообще считаю, что в российских условиях удивительно, что схема была откорректирована [с учетом мнения экспертов], главное, чтобы она дальше не была откорректирована в обратную сторону, а изменялась в сторону улучшения", — рассказал Рыбаков.

Ранее сообщалось, что в Минприроды Карелии учли порядка 750 замечаний при корректировке территориальной схемы обращения с отходами. По информации министерства, мусоросжигающие методики были признаны неперспективными. Для Карелии выбрана экологичная финская технология "Хардферм", ранее поддержанная ведущими экологами региона.